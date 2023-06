Riccardo III – recensione teatrale

di Rita Borelli

“Il mio regno per un cavallo”! Su queste parole Riccardo III muore, giunto al termine di una vita vissuta in modo malvagio e crudele. Il più noto e lungo – dopo Otello – lavoro di Shakespeare, è stato in scena al Quirino di Roma, diretto da Kriszta Székely, in un adattamento firmato da Àrmin Szabó-Székely, su traduzione di Tamara Török.

Nonostante i tagli consistenti, questo modernissimo Riccardo III è riuscito a conservare intatto il messaggio che Shakespeare intendeva trasmettere.

La scena è un set televisivo, con operatori, registi, macchine da presa, maxi schermi, telefonini, che trasmettono in diretta TV la prima conferenza stampa di Re Edoardo. Lo spettatore vive in prima persona il dietro le quinte di una realtà sostanzialmente costruita ad hoc e proposta dai media o social alla popolazione. Come a dire: che differenza c’è fra quanto accaduto al tempo della Guerra delle Due Rose ed un qualsiasi avvenimento quotidiano di guerra? Entrambi sono sovrapponibili.

L’ambizione di potere, la spietatezza che alberga l’animo di Riccardo III, sono irrefrenabili, violenti, eppure identici a quelli di tanti uomini di governo a noi noti. Raggiri, menzogne, delitti si sommano ed emergono sempre più. In scena questa ridda di ombre e malvagità viene rappresentata dai corpi senza vita, avvolti in sacchi neri e gettati l’uno sull’altro, di coloro che sono stati uccisi da Riccardo in quanto ostacoli per raggiungere il suo obiettivo: la corona.

Riccardo mente ed inganna tutti. Solo agli spettatori in sala rivela fin dall’inizio i suoi spregevoli piani, e ne chiede la complicità e condivisione, addirittura sollecitandone l’appoggio per alzata di mano.

“Il potere logora chi non ce l’ha” diceva Giulio Andreotti, in uno dei suoi aforismi più celebri. Cosa non si fa per raggiungerlo, cosa e chi si è disposti a mettere da parte o sopprimere pur di ottenerlo? Ma infine cosa resta? I fantasmi, i pentimenti, i rimorsi. Rimangono vicine le persone spregevoli, che per condiscendenza e tornaconto personale, hanno accettato e condiviso le brutalità commesse da un uomo privo di scrupoli e spietato. Ora però Riccardo è solo, e non è più utile. Può essere eliminato. “Il mio regno per un cavallo”. Subito dopo, colpi di mitra lo sottraggono alla vita. E il suo corpo cade esanime sopra i sacchi dei cadaveri da lui precedentemente uccisi.

Un cast di attori eccellenti e affiatati. Paolo Pierobon: un Riccardo III a cui ha saputo dare spessore emotivo ed interpretativo, senza eccessi o imperfezioni di stile.

Altrettanto bravissimi gli altri interpreti. Francesco Bolo Rossini: un Re Edoardo dalla giusta fragilità ed emotività; Lisa Lendaro che impersona un Anna devastata dalla morte del padre e del marito per mano di Riccardo, che poi sposerà e che da questi verrà fatta uccidere. Elisabetta Mazzullo, moglie di Edoardo, è pronta ad incoraggiare e sostenere il marito, non disdegnando di frequentare salotti e party. Manuela Kustermann: una splendida Cecilia, algida ed altera, che mostra forza e disprezzo verso il figlio Riccardo che non ha mai amato fin da bambino. Marta Pizzigallo, molto brava nella parte della spodestata regina Margherita: ne vien fuori un personaggio delirante, evanescente, che predice ad ognuno un futuro nefasto. Jacopo Venturiero: Buckingham brillante, ma anche ingenuo e sprovveduto. Morirà soccombendo alla spietatezza di Riccardo.

Che Riccardo III interessante! Forse troppo moderno, esasperato in alcuni punti (la scena del nudo integrale di Re Edoardo), ma che riesce a mantenere inalterato il suo fascino. Fa riflettere, in finale di tragedia, la figura di Elisabetta che, ormai regina, rassicura e promette al popolo pace e prosperità grazie all’acquisto di armi ed equipaggiamenti. Visione di un passato sempreverde al quale, purtroppo, assistiamo ogni giorno.

Rita Borelli

Roma – Teatro Quirino Vittorio Gassman

Stagione 2022/2023

Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale /

Teatro Stabile di Bolzano / ERT – Teatro Nazionale

presentano

PAOLO PIEROBON

RICCARDO III

di William Shakespeare

regia KRISZTA SZÉKELY

Riccardo / Paolo Pierobon

Elisabetta / Elisabetta Mazzullo

Buckingham / Jacopo Venturiero

Edoardo – Presidente Della Corte Suprema / Francesco Bolo Rossini

Clarence – Arcivescovo / Stefano Guerrieri

Anna / Lisa Lendaro

Hastings / Matteo Alì

Stanley / Nicola Pannelli

Cecilia / Manuela Kustermann

Margherita / Marta Pizzigallo

Rivers – Secondo Sicario – Tyrrell / Alberto Boubakar Malanchino

Catesby – Primo Sicario / Nicola Lorusso

in video

Eddy / Alessandro Bonardo

Ricky / Tommaso Labis

adattamento

ÁRMIN SZABÓ-SZÉKELY

traduzione

TAMARA TÖRÖK

scene

Botond Devich

costumi

Dóra Pattantyus

luci

Pasquale Mari

suono

Claudio Tortorici

video

Vince Varga

assistente luci

Gianni Bertoli

N°125 del 07/06/2023

