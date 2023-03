La barca è piena! Brevi note sull’inevitabile degrado politico e culturale della società italiana

di Maurizio Fantoni Minnella

…Ascoltando, infatti, i gridi di allegria che salivano dalla città, Rieux ricordava che quell’allegria era sempre minacciata. Sapeva quello che ignorava la folla, e che si può leggere nei libri, ossia che il bacillo della peste non muore né scompare mai, che può restare per decine d’anni addormentato nei mobili e nella biancheria, che aspetta pazientemente nelle camere, nelle cantine, nelle valigie, nei fazzoletti e nelle cartacce e che forse verrebbe giorno in cui, sventura o insegnamento degli uomini, la peste avrebbe svegliato i suoi topi per mandarli a morire in una città felice.