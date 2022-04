Necrologio per madre terra (Verso la fine del nostro domani)

-di Enrico Matteo Ponti-

È morta assassinata

violentata

fatta segno di ripetuti colpi

di calibro civiltà

Bastonata a sangue

dalla speculazione

Fatta propria a più riprese

dallo sfruttamento

Le hanno levato dal seno

I figli più belli

alterando il suo equilibrio

Le hanno incuneato nel ventre

orrendi blocchi di cemento

torturato le carni

con trivelle e derricks

macchiati i seni

con liquidi estratti dal suo corpo

confuso i tremiti di morte

con orgasmo d’amore

Dove si confondono col mare

le sue membra sono deturpate

da milioni di chiodi

dai più violenti colori

I fiumi

vene di vita

arrivano alle foci

misti agli avanzi

dei mille insediamenti

nati per fare cloaca

dei letti delle vergini acque

Rachitici alberi

sopravvivono a dispetto

per fornire legna alle casse

per inumare gli stupidi uomini

che

sottile vendetta

la terra distruggerà nel suo seno

finché anche le bare

non saranno di chimico PVC

Fra qualche giorno

su tutte le strade di catrame del mondo

sfilerà un corteo funebre

Lo seguiranno gli orfani

incapaci di sopravvivere

e di generare

La madre che tutto ha dato

giace nel feretro

L’umanità defunta

segue il proprio funerale

da “L’Acqua dell’ultimo mare”

Biblioteka edizioni

N°33 del 22/04/2022

