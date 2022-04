ER CORRIDOIO UMANITARI

-di Pasquino il T… EMP…lare-

Er “corridoio” ‘na vorta era ‘ndo se passava

e si magara d’annoiasse capitava

poteva diventa’ ppe’ me bimbetto

‘na pista de pattinaggio o ‘n campo de carcetto

Oggi invece a sentillo pronuncia’

la mente zitta zitta se mette a trema’

affiancandogli come croci sur calvario

il suono della parola “umanitario”

E sopra questo lungo triste corridoio

volteggia l’ombra di un ignobile avvoltoio

che con infame grandissima viltà

su creature indifese se mette a spara’

Ma dove sta’ il rispetto pe’ la vita

figlia della bontà infinita

de chi creò un monno ‘ndo’ campa’ felici

e no pe’ fa’ ammazza’ l’ommini dalle mitragliatrici ?

Tornamo presto a gioca’ nei corridoi

invece de ricorda’ li martiri e l’eroi

senza ingrassa’ l’infami costruttori d’armi

e senza trema’ al suono dell’allarmi

Ma sarà mai l’umanità capace

de vive tutt’insieme in Santa Pace ?

N 32 del 15/04/2022

Mi piace: Mi piace Caricamento...