UN MESE FA’ INIZIO’ LA GUERRA IN UCRAINA

-di Pasquino il T….EMP…lare-

Nun è cambiata mai: sempre la stessa historia

la spacceno come percorso ppe’ la gloria

invece è violenta ed illusoria

e mentre c’è chi schiatta… c’è chi fa baldoria

Oggi in Ucraina, in Libia, in Siria, ner vicino oriente

in Africa e ovunque sia a decidello er potente

e intanto fugge profuga la gente

quella de cui a nessuno frega niente

Ma volete davvela adesso ‘na carmata

maledetta genìa dall’odio avvelenata

dai costruttori d’armi foraggiata

e dalla corsa ar petrolio stradrogata?

Dovrebbe tocca’ a voi la stessa sorte

se chiama guera e porta solo morte!

È troppa la gente che sotterrata giace

mentre er cannone ancora nun se tace

E allora nun fate vive e monno dentro la paura

ma firmatela ‘sta pace e… che sia duratura !

N°26 del 24/03/2022

