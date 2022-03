OGGI PASQUINO PENSA D’ESSE’ DIO

-di Pasquino il T…EMP…lare-

Si solo pe’ ‘n giorno potessi io esse’ Dio

farebbi due o tre cosette giuste a modo mio…

Prennerebbi l’angeli custodi de tutti i regazzini

e li mannerebbe lì indove nascheno i casini:

nelle fabbriche d’armi e nell’arsenali

che so’ la causa de tutti quanti i mali

Li sommergibili e le corazzate

in barche a vela vorrebbi trasformate

L’aerei co’ le mitraglie e coi cannoni

li vedrei bene cambiati in aquiloni

così che ogni pupo de questo nostro monno

ce possa gioca’ colla nonna e er nonno

Alle scole de guera sparse p’er pianeta

ce mannerebbi li potenti cor core d’amore anarfabeta

ma solo doppo avelle trasformate in biblioteche

pe’ falli studia’ quanto so’ state odiose e bieche

le lotte fratricide c’hanno provocato

da quanno che Caino Abele ebbe ammazzato

E le caserme farebbe diventa enormi ristoranti

indove aggratise ce ponno anna’ a magna’ ommini e santi

E ancora ce sarebbero risparmi…

sapenno quello che ce costeno le armi

Ma nun me basterebbe tutto questo p’essere contento

chè vorrei c’ogni governo fosse ‘n po’ più attento

ner distribuì mejo le ricchezze della tera

‘ndove c’è chi campa nelle regge fra re nobili e dame

e chi sternuta piegato dalla fame

Chè quer famoso “pane quotidiano”

troppo spesso finisce tutto nella stessa mano

de quello che cor fratello nun lo vo’ divide

e pe’ tenesse tutto è pronto pure a uccide

Vorrei anche che in tutti i Paesi se vivesse nella democrazia

eliminando quelli oppressi dalla tirannia

Allora farei che le popolazioni

fossero libere in tutte le nazioni

de scejese da chi esse’ governati

e decide’ loro quando che i capi andrebbero cambiati

Pe’ urtimo abolirei disuguaglianze e indifferenza

verso chi de tutto deve da fa’ senza

riscoprenno er comannamento della solidarietà

che è alla base der concetto “umanità”

E così passata ‘sta giornata cor potere der Divino

bbono bbono ritornerebbe a fa’ Pasquino !

N°27 del 28/03/2022

