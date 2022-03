CHE SIA ‘NA PRIMAVERA SENZA GUERA

-di Pasquino il T….EMP…lare-

Oggi inizia ‘na nova stagione

co’ l’animo pieno de preoccupazione

Vedo profughi massacrati dalle bombe

che trasformano le città in amare tombe

e poveri cristi su’ moderne croci

piantate nelle carni da ommini feroci

che solo pe’ sete de potere

fanno spara’ carriarmati e cannoniere

Possibile che mentre rinasce sur ciliegio er fiore

c’è gente che innocente more?

Possibile che l’occhi de donne e de bambini

solo perché so’ nati ucraini

deveno piagne sangue

mentre la speranza der futuro langue?

E allora governanti basta esse’ della morte l’emissari

aiutatece a cambia’ li vocabolari

Fate che la parola primavera

nun faccia mai più rima co’ guera

Aricordateve che da che monno è monno

li popoli chiedeno che le armi stiano in sonno

li mercanti de morte cacciateli dar tempio

mettete fine a questo immondo scempio

Mettete in gabbia lo spirito rapace

e fate vola’ solo la colomba della pace!

N°25 del 21/03/2022

