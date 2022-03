-di Pasquino il T… EMP….lare-

La pace è una colomba

non spararle mentre vola

La pace è un fiore

Innaffialo quando sboccia e poi ancora

La pace è un bambino

aiutalo a crescere rispettando le sue inclinazioni

La pace è un libro

custodiscilo sempre con cura

La pace è un sorriso

fa che non lasci mai il posto alla

tristezza

La pace è un fiume con acqua pura

non permettere che qualcuno lo inquini

La pace è un sogno di tutti i popoli

aiutali a realizzarlo

La pace è un calendario

lavora perché tutti i 365 giorni siano sereni

La pace è il cuore pulsante di Madre Terra

non farlo mai fermare

La pace è una tavola

impegnati perché tutti abbiano il loro posto e il loro pasto

La pace è un nuovo giorno

fa che sia un *buongiorno *

sempre

ovunque

per tutti

N°24 del 17/03/2022

Mi piace: Mi piace Caricamento...