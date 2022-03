ABBASSO LA GUERA SEMPRE E OVUNQUE E … PE’ DAVVERO

-di Pasquino il T…EMP…lare-

Ecchice pronti a aiuta’ tutti l’ucraìni

cor core spezzato a vede’ quei poveri bambini

scappa’ da sotto le bombe der tiranno

che tutto er monno sta’ a mette’ in affanno

Mo’ però famose ‘na promessa

che la violenza è sempre la stessa

perché è zozza ogni maledetta guera

che se combatte in ogni angolo della nostra tera

Ce lo sapevi che in ‘sto momento

li conflitti nelli stati so’ più de settanta

e c’ogni giorno migliaia de vite schianta

mentre gli scontri co’ gruppi teroristi

milizie rivoluzionarie e separatisti

manca poco che ariveno a mille

grazie alle manie de quarche ‘mbecille?

Libia Yemen Sudan Mauritania

Somalia Congo Eritrea Gibuti Bangladesh Birmania

Iraq Siria Ecuador Palestina

paesi indove la vita è infame e aguzzina

Ma i media di tutte queste ostilità

poco o niente ce stanno a racconta’

mentre li criminali veri e vili

assassini dei poveri esseri civili

vendendo armi come a ‘n supermercato

il loro patrimonio vedeno moltiplicato

e intanto li potenti se strappeno i capelli

davanti ar popolo e così se fanno belli

Ma passata ‘sta buriana nun famo che tutto aritorna come prima

pensamo seriamente che doppo Hiroshima

sui corpi della pora gente ne so’ state messe toppe

e poiché er monno de guere ne ha già subite tante, troppe

senza sta’ a pensa’ si so’ bianchi neri o gialli,

che ‘sto distinguo lo fanno solo li sciacalli,

noi mettemo ar bando armi e governanti assetati de sangue e de potere

e ricordando Pertini urlamo “Più grano e meno cannoniere!”

N°23 del 14/03/2022

