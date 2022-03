Pietà (per una Madre di un paese in guerra)

-di Enrico Matteo Ponti-

Quando l’odio è più grande della paura

e quando la paura è più grande della fame

e quando la fame è più grande della speranza

allora

il sole scenderà per sempre

e le ore della notte

non basteranno ad asciugare lacrime

Non un ricordo

che allieterà la sua memoria

non una speranza

per un domani in cui credere

per un qualcuno da aspettare

Sul viso stanco della vita

scendono le lacrime del tempo

non una illusione per cui sognare

non un’idea

non un sorriso

non più il suo figlio

Solitudine per compagnia

Pietà

fa che la primavera

duri un po’ più dell’autunno

che la gioia superi la tristezza

che l’inverno sia più caldo del dolore

l’amore più grande dell’odio

Sempre

Quando

Quando attaccano un nero

perché negro

Sii nero

Quando aggrediscono un ebreo

perché ebreo

Sii ebreo

Quando offendono un cristiano

perché cristiano

Sii cristiano

Quando assaltano un tempio

una chiesa

un ghetto

una libreria

un museo

Tu sii là

Dove insultano

maltrattano

scherniscono

picchiano

uccidono

una persona

per il suo colore

per le sue idee

per la sua diversità

per il suo credo

Tu sii là

Sii sempre

con chi chiede di rispettare

tutte le idee

qualunque colore

ogni diversità

qualsiasi credo

Senza attaccare

senza aggredire

senza offendere

senza schernire

comunque senza subire

Perché

come i tumori

le violenze

si diffondono

e trovano cellule

da divorare

spiriti

da distruggere

cervelli

da clonare

Usa

se puoi

il metodo della ragione

la medicina della calma

gli strumenti del convincimento

la terapia della storia

Ma se non puoi

o se non basta più

usa il bisturi

e poi

la società vera

quella onesta

quella pulita

ti ringrazierà

Anche se dovrai soffrire

perché avrai capito

e avrai visto

il dolore

il pianto

il male

che l’ignoranza

e la violenza creano

intorno a te

anche se nate

molto lontano dalla tua casa

dalla tua città

dalla tua vita

E anche se avrai lottato

e vinto

in nome di principi giusti

di universali idealità

di un bahaismo(3) finalmente conosciuto

diffuso

capito

apprezzato

Ti troverai

piangendo

ancora dopo tanti

troppi anni

a vedere

le conseguenze dell’intolleranza

anche nell’ormai graffiata

anima dei tolleranti

e i frutti

dell’albero della violenza

crescere

nel giardino dei miti

nelle rinnovate

seppure diverse forme

della rivincita

della rivalsa

della vendetta

della punizione

del castigo

non solo sui colpevoli

(3) Pensiero filosofico fondato sul principio dell’unità di tutte le religioni

e sull’indipendenza nella ricerca della verità con l’obiettivo della concordia e

della uguaglianza sociale da raggiungere mediante il rifiuto dell’intolleranza e

della violenza.

ma assurdamente

pure sui loro figli

sulle loro tombe

sulla loro terra

E anche se la urlerai

la parola “perdono”

non sarà ascoltata

E comprendendo

che dovrai lavorare

ancora

e ancora e ancora

per una pace

che non sia soltanto

una non guerra

ti porrai

una terribile

angosciante domanda:

“Quante generazioni dura l’odio”

N°22 del 11/03/2022

