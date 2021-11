Questa frase del Senatore Mario Monti ha provocato questo commento di Pasquino il T…EMP…plare

Er senatore a vita Mario Monti ha detto In una recente trasmissione

che “Bisogna trovare modalità meno democratiche nel dosaggio dell’informazione”

Poichè m’è tornata alla mente la censura

me so’ messo ‘na fottutissima paura

a pensa’ che ‘st’omo a noi c’ha governato

e ancora conta assai dentro ar Senato

Ma è come rinnega’ la Costituzione o … nun l’ha letta?

Mentre de dacce n’artra fregatura pare abbia fretta

Doppo la sóla che sulle pensioni c’hai rifilato solo ieri

voresti mettece la museruola alli pensieri?

Ma semo diventati tutti rincojoniti

o li diritti pensi che ormai so’ belli che finiti?

Ai tempi della prima repubblica tanto vituperata

chi avesse fatto fori dar vasetto ‘sta … pisciata

sarebbe dovuto anna’ in esilio pe’ l’eternità

perché ner Paese nato dalla Resistenza posto nun ce sta’

pe’ chi limita la libertà de stampa e la democrazia

e alla dittatura apre così la via…

Allora stamose attenti ar canto de certe sirene

che sotto li colletti bianchi

c’hanno le camicie nere

Attenti ai paladini de certi poteri occulti e forti

che a noi ce vonno schiavi colli diritti morti

Ma quello che m’angoscia e mi rattrista

è che ‘na dura reazione… ancora nun l’ho vista!

N°: 85 del 29/11/2021

