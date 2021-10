Doppo la manifestazione contro tutti i fascismi

– di Pasquino il Templare –

Quanno che serve ‘na risposta vera

contro l’ingiustizie o la teppa nera

Deo Gratias er popolo nun resta indifferente

“Hai visto sì, si quanta gente?”

ch’è arivata a piazza San Giovanni

che così piena nun se vedeva da ‘na frega d’anni

E mentre. che parlaveno Landini Sbarra e Bombardieri

eremo tutti emozionati e fieri

che s’abbracciavamo co’ amici e compagni sconosciuti

e giuro che nun eremo bevuti (*)

Se semo ritrovati a canta’ ‘n coro

contro quelle carogne “Alimortacci loro”

che vorebbero distrugge er Sindacato

pe’ continua’ er discorso che tutti i dittatori hanno tentato

restanno sempre cor sogno irrealizzato

perché voi sete pe’ la violenza

noi della libertà nun volemo resta’ senza

Ma li nemichi oggi so’ davvero tanti pe’ davvero

dalle morti bianche ar

lavoro nero,

dallo sfruttamento alla disoccupazione,

dall’evasione fiscale alla corruzione,

dalle multinazionali che presi i contributi chiudeno i battenti

a quelli che arricchìscheno se stessi e li parenti

e puro l’amichi dell’amichi

lassanno ar popolo la coccia delli fichi

Vorrebbero massacra’ er monno der lavoro

pe’ continua’ a fasse l’affaracci loro

Mano libera nelle delocalizzazioni e nei licenziamenti

condoni fiscali senza tanti complimenti

E ora permetteteme de dillo,

quelli la penseno come er Marchese der Grillo.. .

“Io so’ io e voi nun siete un cazzo”

Ma mo’ adda ‘cambia’ ‘st’andazzo…

Guardate bene le foto de piazza San Giovanni

immagini de dolori e affanni

de chi vo’ torna’ vivo la sera a casa

che ‘na lira de tasse mai l’ha evasa

che nun so’ ne’ corrotti e nimmanco corruttori

che dei salotti bboni nun so’ frequentatori

Gente che suda pe’ fa’ studia’ li figli

e non c’ha sordi all’estero nelli nascondigli

Gente che aspetta mesi pe’ fa’ ‘na risonanza

mentre che voi v’abbuffate la panza

grazie ai tagli alla sanità e alle privatizzazioni

volete trasforma’ i diritti in concessioni

distruggenno conquiste e stato sociale

solo che mo’ state ar gran finale

Quella che voi chiamate “pora gente”

proprio da oggi più nun ve sente

combatterà insieme solo ar Sindacato

perché ‘sto Paese s’è bello che stufato

e si nu lo capite facenno pe’ tutti cose giuste e concrete

ce potete scommete’ che prest’assai lo capirete

(*) ubriachi

