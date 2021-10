CHE ‘STO GRENN PASS FOSSE ‘NO SPECCHIETTO PE’ L’ALLODOLE ?

Er capo della Confindustria quer tal Carlo Bonomi

abituato forse più che all’ommini all’automi

sta a litiga’ co’ tutto er Sindacato

che chiede che er tampone dallo Stato sia pagato

come se er vaccino che ha scerto lui de fasse

nun je l’avessimo pagato tutti colle nostre tasse

Allora caro er mio Sor Cocimelova

cerca ogni tanto de di’ ‘na cosa nova

cerca de rispetta’ li lavoratori tutti

che nun ce stanno quelli belli e quelli brutti

e si quarcuno nun s’è ancora vaccinato

nun è che po’ esse’ fustigato

Cercamo de capisse e de parlacce

senza ‘nsurti e senza parolacce

Aricordate de quanti sordi so’ già iti alle imprese

mentre noi stamo a paga’ le spese

de mijoni de cassaintegrati

dei troppi poveri disoccupati

e de quelli che licenziati co’ ‘n semplice sms

vanno pe’ stracci circondati dar disinteresse

E si chiedemo er rinnovo dei contratti

poco poco ce pijate pe’ matti

E quanno er Sindacato parla d’evasione fiscale

ve la pijate tanto tanto a male

e si s’azzardamo a combatte’

l’infortuni sul lavoro

ecco che s’arza uno stonato coro

che nun vole nè controlli nè ispezioni

perché dicheno che je rompono

i maroni

…e intanto i morti so’ più de tre ogni giorno

e fa’ spallucce chi se ne frega ‘n corno

E mentre sbaracca puro l’Alitalia

solo er green pass è er problema che v’ammalia

quanno che in tutto er monno

stanno a riemerge’ già dar fonno

senza ricette strampalate e divisive

ma cercanno soluzioni vere e alternative

noi qui in Italia unici ner pianeta

nun cercamo quer che fa’ cresce’ ma solo quer che vieta

Fermamose a fa’ scerte fije della fretta

magari suggerite dar carissimo Brunetta

Cercamo de capi’ e de ragiona’

si no me dovrò davvero preoccupa’

Nun vorei che ‘sto certificato verde

fosse ‘n po’ come “carta vince e carta perde”

tipo pe’ lallodole er famosissimo specchietto

pe’ fa’ fini’ sto Paese dentro er cassonetto

Ma noi nun je lo permetteremo

e a San Giovanni je lo dimostreremo