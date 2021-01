ER CONSIJO DE PASQUINO PE’ COMINCIA’ BENE L’ANNO NOVO

-di Pasquino il T…EMP…lare-

Quanno c’ariva ‘n’anno novo

io, come tutti, ‘gni vorta c’ariprovo

Senza nimmanco aspetta’ le prime ore

je chiedo che deve cerca’ d’esse’ migliore

de quello che se n’è appena appena annato

‘Sta vorta poi…de quer moriammazzato

che arivo’ tutto carino cor suo venti venti

eppoi c’ha bastonato duro sopra i denti …

Ma in quest’occasione ortre a chiede…. diamo

Così che anche noi ‘n’mpegno vero lo pijamo

cioè a di’ che oltre all’anno novo saremo puro noi migliori

a comincia’ dar nun da’ più deleghe in bianco a lorsignori

che da troppi anni er Paese

hanno squinternato

fregannosene de li stratanti che hanno stremato e puro scojonato

E come ai vecchi tempi chiedemo de tutto conto e ragione

senza facce rincojoni’ dalla televisione

che ce vole orienta’ come je pare

mentre la vera verità spesso scompare

E allora buttamo a mare i programmi spazzatura

e tornamo a renne a tutti quelli la vita ‘n po’ più dura

Come se fa’ ? Coll’impegno e tanta decisione

insomma abbasta riscopri’ …. la partecipazione

