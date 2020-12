Pasquino scrive all’anno novo

– di Pasquino il Templare –

Stamme a senti’, Sor Anno Novo,

quanno c’arivi fa’ che m’aritrovo

quarcosa che sia davvero veramente bello

pe’ scrollacce de dosso lo scomodo fardello

che c’ha angustiato ‘sto duemilaventi

co’ tutti li …. sua… stramaledetti eventi

Ma nun te ferma’ solo a caccia’ via

quella ignobile, zozza pandemia

Pensa puro, cor core te ne prego,

ai quei politici che pieni de sussiego

viveno in un monno che nun è reale

dove c’è solo l’egoismo che prevale

dato che nun sanno che vor di’ vive de pensione

o aspetta’ ore e ore all’ospedale o affoga’ nella disoccupazione

perché hanno tajato ‘n mare de posti de lavoro

p’asseconda’ l’interessi de l’amichetti loro

Fa’ mette li sordi pe’ la ricerca e pe’ le scole

che l’hanno fatte fini’ più sotto delle suole

Faje capi’ che prima de tutto bisogna rispetta’ er lavoro

e no l’emeriti stracazzacci loro….

Faje ‘entra’ ‘n testa che chi amministra li pubblici denari

non po’ aiuta’ finanzieri e palazzinari

a costruì’ abusi sui suoli demaniali

facennoje er regalo de leggi speciali

O se rubba li sordi della collettività

nun po’ spera’ de fasse puro rivota’

‘Nsomma mio caro sor duemilaventuno

ovunque nel monno pe’ tutti e pe’ ciascuno

libertà, lavoro, giustizia, diritti civili

e nun vivremo più giorni febbrili

ma spartennoce in serenità i frutti della tera

a dispetto degli speculatori e dei signori della guera.

