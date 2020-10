OHH … E BASTA….. CO’ LA VIOLENZA SULLE DONNE !

-di Pasquino il T…EMP….lare-

Io so’ convinto che da che monno è monno,

è ‘na certezza, e giuro che nun me confonno,

che ce deve da esse’ rispetto pe’ le donne

siano regazze, signore, mamme o nonne

Invece, ce lo dice sia la storia sia er presente,

che c’è ‘na specie de razzaccia delinquente

che pure se infame e senza ‘na punta de vergogna

riesce troppo spesso ad evita’ la gogna

Quasi ogni santo giorno, come ‘no stillicidio,

leggemo de mille violenze e d’un femminicidio

senza che il dovere der rispetto

entri nella testa de quarche essere abietto

Ed è proprio pe’ impara’ la vera cultura

dovemo da affronta’ ‘na strada lunga e dura

che passa prima pe’ la famija e pe’ la scola

che spesso lassano la vittima abbandonata e sola,

a parti’ da quanno le prime bravate

so’ accompagnate da complici risate

invece de comincia’ ‘n discorso

pe’ spiega’ e fa’ cresce’

chi de considera’ li diritti de tutti nun riesce

chi se crede superiore nell’illusione de sentisse forte

mentre nun vede quanto so’ distorte

quelle idee che ballano nelle capocce vote

cresciute alla scola di ideologie idiote

che proprio come l’ommini primitivi

d’ogni curtura so’ totalmente privi

E nun le spacciate, ve prego, pe’ banalità …

perché so’ crimini contro l’umanità

E tu aricordate che si avvicini la mano a un viso femminile

fallo dorcemrnte e in modo civile

solo pe’ ‘na carezza e che se capisca che tu la rispetti

e aspetta sempre er segno… che lei l’accetti

