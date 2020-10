Rispettiamo la Storia democratica del nostro Paese

Apprendiamo che il capogruppo della Lega al Comune di Ciampino intende cambiare il nome della sala consiliare, oggi dedicata al padre della Repubblica Pietro Nenni.

Non è ancora noto a chi verrebbe intitolato il più importante spazio democratico della città ma è certo che la proposta, come sottolinea il Presidente della Fondazione Nenni Romano Bellissima, offende la storia della nostra Repubblica: “Comprendiamo che la Storia, come la Verità, fa paura ma non sarà certo il revisionismo di un leghista a cancellare la grandezza storica di Pietro Nenni”.

Pietro Nenni è stato tra i principali protagonisti nella lotta al fascismo, un Padre della Repubblica, Ministro per la Costituente e in prima linea nella ricostruzione economica e democratica del nostro Paese. Pietro Nenni ha portato il Psi al governo negli anni ’60 contribuendo alla modernizzazione del Paese e al miglioramento della qualità della vita degli italiani. La sua vita è sempre stata spesa per i diritti e per l’emancipazione dei lavoratori, celebre il suo slogan: “Il socialismo è portare avanti quelli che sono nati indietro”.

Ci giunge notizia che la città si sta attivando e che l’ANPI e altre organizzazioni hanno promosso un sit in per giovedì 8 davanti alla Sala Consiliare per manifestare il proprio dissenso. Il Presidente della Fondazione Nenni invita “tutti i Cittadini liberi e democratici a bloccare questa azione meschina è antistorica”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...