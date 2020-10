PAPA FRANCESCO E I MERCANTI NER TEMPIO SECONNO PASQUINO

-di Pasquino il T….EMP…lare-

Dice che er Papa ha cacciato un cardinale

che se sarebbe comportato davvero tanto male

Palazzi pagati a prezzi de…. favore

sì… ma pe’ l’amichi sua der core

Milioni elargiti a fratelli e famigliari

o a strani personaggi a lui vicini e cari

come er mezzo mijone donato a quella certa “dama”

che pe’ rendeje la vita meno grama

l’ha aiutata a compra’ scarpe e borsette

utilizzando ‘ste laute mancette ….

“Ma dai…. te pare che sia possibile ‘sta cosa?

Fosse vera sarebbe ‘na notizia clamorosa

dato che nei lunghi millenni della storia

de ‘sti fattacci nun ce n’è memoria….”

Sarà ch’io sia un pochino tanto malizioso

e che Francesco sia un po’ troppo pretenzioso…?

Ricordannome de come fece Cristo colli filistei,

si me sentisse, all’orecchio je sussurrerei

“Caro Papa ma chi te credi d’esse’ tu

da vole’ riporta’ la Chiesa ai voleri de Gesù?

Davvero pretenni che puro l’artissimi prelati

ai piaceri terreni nun siano più attaccati?

Che anche gli esponenti della Curia

siano distanti dar vizio e dalla goduria

vivendo come te in due stanzette in un convento

mentre il cardinal Bertone di metri quadri ne ha seicento?

Sai che te dico, Papa caro e bbono?

Dato che li stai a sona’ cor giusto tono

continua a falla tutta ‘sta buriana,

caccia li mercanti dalla banca vaticana,

riporta i valori der santo Poverello

e er monno potrà esse’ davvero un po’ più bello!”

