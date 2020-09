ALLA SINNACA…. PASQUINO MANNA QUESTO MESSAGGINO

-di Pasquino il T…EMP…lare-

Già da quanno Romolo scavette er sacro fosso

li colori de Roma so’ er giallo ‘nsieme ar rosso

Oggi però la Raggi co’ le sue ideone

l’ha ammischiati in un bell’arancione

che mo’ lo vedi in tutti i pizzi della Capitale

come che fosse un decoro ornamentale

Peccato però che ‘st’arancione sia solo ‘na retaccia

che le peggio zozzerie circonna e abbraccia

Buche, marciapiedi rotti, arberi crollati,

tombini che pe’ li temporali so’ sartati

e mo’ so’ vere fogne a cielo aperto

che la monnezza da mesi ha ricoperto

Pe’ nun parla’ delle Mura Aureliane e dell’acquedotti

che grazie a questa brutta rete a porta lerciume so’ ridotti

E nun c’è differenza fra centro e periferia

ar Colosseo, ar Pincio, p’ogni via

EUR, Ostia, Parioli, Garbatella, Salario,

Trastevere, Tuscolano, Monte Mario

Dragoncello, Prati, Borgo, Casilino

‘ndo vai vai è tutto ‘n gran casino

Perché l’arancione su ‘sto campionario de schifezze

lungi dall’esse’ solo momentanee pezze

so’ diventati monumenti alla memoria

come si fossero reperti dell’antica storia

Infatti è inutile che segnali e te ce addanni

restano lì’ pe’ anni, anni e anni

co’ rischi grossi pe’ l’igiene e pe’ la sicurezza

come pe’ dimostra’ tutta la pochezza

de chi dovrebbe interveni’ e nun interviene

perpetuando ‘ste situazioni oscene

E allora Virginia mia si voi esse’ rivotata

‘sta Roma nostra bisogna che venga rispettata

Leva la monnezza che c’è in giro, tappa le buche

e basta racconta’ le fanfaluche

all’erede de Romolo e de Remo

cui non piace da passa’ pe’ scemo

Chė li romani dei quartieri e dei rioni…

mo’ se so’ proprio rotti li cojoni !

