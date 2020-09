ADAMO, EVA E ER SERPENTE AI GIORNI NOSTRI… P’AIUTACCE A RISCOPRI’ LA COSTITUZIONE

-di Pasquino il T…EMP…lare-

Doppo sei giorni pe’ creacce er monno

Dio se riposó co’ ‘n ber sonno profonno

poi colla creta fece Adamo e quindi Eva

che coll’occhi de fora lui nun ce credeva

Ma quanno ch’arivó er lunedì seguente

iniziò a fa’ capoccella er viscido serpente

“Magnateve ‘sta mela e sarete autosufficienti

poi votate pe’ me e diventerete puro indipendenti

Io sarò er vostro novo <<Capitano>>

e a <<Eden ladrona>> carci ner deretano”

Quanno che poi come li pesci finiron nella nassa

veloce er serpe passó subito alla cassa

“Eden… mo’ che so’ pur’io parlamentare

lo stipendio me lo devi da pagare…”

E urlava “Prima i santi”, “Prima l’angeli” e poi “Pe’ prima i cherubini”

e ‘ntanto s’entascava ‘na frega de quattrini

Ma quanno che quarcuno je chiese er rendiconto

dovette da subì’ un grande brutto affronto

Infatti ereno spariti ‘na frega de mijoni

da restitui’ co’ mille e mille mediazioni

in comode rate pe’ quasi cinquant’anni

pianin pianino senza fatiche o affanni

Aricordatejelo fiji de Eva e fiji d’Adamo

che a chi urla de più noi nun lo votamo

Volemo vede’ facce pulite oneste e sincere

e no rigurgiti de divisioni o camicette nere

Quelli che ce chiedeno er voto

eppoi ce parleno ostrogoto

ponno torna’ da indove so’ venuti

ché noi nun semo certo sprovveduti

Dovemo riscopri’ la partecipazione

come c’ensegna la Costituzione

Pe’ chi e perché votamo volemo sape’ bene

ché nun ce piace rifini’ in catene

I diritti civili e i valori della solidarietà

la difesa della nostra storia e dell’unità

nun li regalamo a quelli che solo fino a ieri

parlando de “secessione” ereno felici e fieri

e mo’ cambianno pelle come ogni serpente

se credeno de pote’ torna’ a infinocchia’ la gente !

