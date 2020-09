CORSARI DE IERI E BANDITI DE OGGI

-di Pasquino il T….EMP.. lare –

Ai tempi antichi quelli che assalivano i velieri

veniveno da tutti chiamati bucanieri

mentre quelli evasi dai lavori forzati,

benda sull’occhio, ereno i pirati

Oggi te guardi ‘ ntorno e nun so’ rari

quelli che certamente poi chiama’ corsari

Se fotteno er bonus puro si nu’ je spetta

e li diritti dell’artri metteno in burletta

Dicheno che i contratti dei dipendenti nun vanno rinnovati

mentre i contributi per l’aziende loro de corsa l’hanno reclamati

Vanno ‘n televisione a spara’ contro chi sta’ a lavora’ da casa

mentre chissà’ quant’è l’IVA che hanno evasa

Se ne sbatteno dei tagli alla sanità

perché in privato se ponno fa’ cura’

Paga’ er mutuo è dura e ce so’ classi pollaio ?

Pe’ loro nun è de certo un guaio

Ville e scole private c’hanno a disposizione

e niente je po’ da’ preoccupazione

Potrei continua’ ma mo’ me fermo

perché quello che ho sempre detto lo confermo

‘St’Italia potrà certamente rifiori’

si egoismi, abusi e privilegi li famo fini’

Si a tutti de cresce’ e vive je damo l’opportunità

si co’ merito ognuno potrà ariva’ all’università

Si la ricerca e la salute nun saranno più viste come spese

ma investimenti pe’ fa’ riparti’ er Paese

A tutti il dovuto rispetto dei diritti

senza che famo gioi’ solo li dritti

Ai moderni banditi da troppi serviti e riveriti

famoje capi’ che l’artri nun so’ fessi puro si so’ miti

Allora mettemo un fermo

ar brutto andazzo

de chi continua a di’ “Io so’ io e tu nun conti un…. … !”

