CE LO SAPEVI CHE CINQUE ONOREVOLI HANNO INCASSATO IL BONUS COVID 19?

-di Pasquino il T… EMP…lare-

Pensavo d’avella capita proprio male

quell’assurda notizia sur giornale….

Davvero nun credevo alli miei occhi

leggendo che in parlamento ce stanno ‘sti pitocchi

Er fatto è questo: co’ mossa assai poco sportiva

cinque onorevoli che nella vita so’ “partite iva”

hanno richiesto .. e puro incassato

er bonus che il governo ha decretato

p’aiuta’ chi dalla pandemia stremato

poco o niente aveva guadambiato

Poiché però era un loro diritto

facenno la figura der gran dritto

quarcuno s’è beccato ‘sti mille euro ogni mesata

mentre tanti nun sapeveno come svortare la giornata…

Allora io che credo d’esse’ equilibrato

dico de lasciajelo er bonus che se so’ imbertato

Ma tu che dichi?….. jela levamo l’indennità parlamentare?

E quei 12 mila euro ar mese nun vanno più a incassare…

E si pe’ fortuna so’ stati in cinque solamente

quelli c’hanno ciucciato ignobilmente

li partiti de rispettiva appartenenza

se facessero ‘n’esame coscienza

pubblicando li nomi e li collegi elettorali

de ‘sti bisognosi d’aiuti assistenziali

così che pe’ puni’ ‘sti senza vergogna

li cittadini li possano da mette…. alla pubblica gogna !

