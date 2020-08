ER MINUTO DE SILENZIO

-di Pasquino il T…EMP….plare-

Ognuno ormai s’è giustamente abituato

a dedica’ un minuto a chi è mancato

E allora vedi persone zitte, in piedi, compunte

ricorda’ cor pensiero e colle mani giunte

l’amico, l’artista, er gran compositore

che se ne so’ iti solo da poche ore

Quarcuno, poi, fa’ puro ‘n discorsetto

da cui, a vorte, traspare ammirazione e affetto,

anche si spesso se capisce che è ‘na formalità

della serie “Lo dovemo proprio fa’…”

Ma sentenno certi gran soloni

che le tv ce porteno nell’abitazioni,

politici, giornalisti, economisti, scienziati improvvisati

c’hanno studiato alla scola dell’impreparati

m’encazzo pe’ davvero alle castronerie

quanno spacceno pe’ verità puro le bucie

E giù a giudica accademici ed esperti

che lavoreno e parleno come libri aperti

Mentre a loro, che sanno de tutto proprio tutto,

quanno la cultura li sente… veste a lutto

Pretenneno d’avecce in tasca tutte le verità

e, oltraggiando, urleno mille bestialità

Ar che, stamattina, m’è venuta n’ideuzza originale

così a ‘sta gente je famo veramente male

Pe’ fa’ respira’ la nostra intelligenza,

e dato che avemo finito la pazienza,

pe’ la civiltà de ‘sto nostro ber Paese,

affogato ogni giorno dall’onda delle offese,

pe‘’sti morammazzati proponemo in coro

un anno de silenzio… ma solo pe’ loro !

