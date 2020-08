LA BBONA POLITICA AR TEMPO DER BONUS…. AI CATTIVI POLITICI

-di Pasquino il T…EMP…lare-

Quanno che sento dire: “a mia insaputa…”

me viene da pensa’ “‘brutto hijo de puta…”

Ieri uno se trovo’ ‘n’appartamento ar Colosseo

giuranno come er peggiore fariseo….

che nun sapeva perché er notaro

j’avesse fatto fa’ la figura der cazzaro

a lui, poraccio, che nun sapeva niente

d’esse’ diventato un emerito…. acquirente…

Oggi cor bonus ce sono aricascati

un pugno d’eccellenti… deputati

Pochi, pe’ fortuna , st’illustrissimi bricconi

abbastanza, però, pe’ svilì’ l’istituzioni

Dimenticanno quanto sia banale

attaccasse a precedenti di sofferenza mentale

mentre giureno che è solo un’apparenza

chè quei sordi l’hanno dati già in beneficienza

o che la corpa è de collaboratori assai zelanti

Ma c’è volete pijà per culo a tutti quanti?

Noi, però, nun dovemo fa’ d’ogn’erba ‘n fascio

chè artrimenti aiutamo chi mira allo sfascio

Ner futuro cercamo d’elegge’ persone preparate

colte, esperte, capaci, non improvvisate

Dicheno che in giro ce ne sono

tante

Cercamole, trovamole, questo è l’importante

Nun permettemo che politica sia sinonimo di negatività

Quarcuno sempre e ovunque deve amministra’

Si scappeno quelli che lo sanno onestamente fa’

resteno l’artri solamente e… allora

sarà sempre er più peggio che riaffiora …

Riscoprimo er gusto della polis e della partecipazione

quello che ce indica la Costituzione

e tornerà stupendo ‘sto nostro bel Paese

rispondendo a quelle che so’ der popolo le vere, giuste attese !

