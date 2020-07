PASQUINO E LO STRANO CASO DEL GOVERNATORE DELLA LOMBARDIA … OVVERO QUANDO LA PEZZA E’ PEGGIO DEL BUCO

-di Pasquino il T….EMP…lare-

“Ma porca de quella gran… transiberiana!”

Urla Salvini pe’ difenne Fontana

“Ma che avrà mai fatto quer poro Governatore?

Un atto de bontà, forse ‘n’erore…”

E allora cercamo de capillo da vicino

quello c’ha scatenato ‘sto casino…

Senza fa’ nessuna gara, ma cosa voi che sia,

firma ‘n contratto la Regione Lombardia

p’assicurasse tanti bei camicioni sanitari

più de cinquecento mila euro… nun famo l’avari

Pagamento a 60 giorni, tutto scritto, tutto fatturato

Solo che li fornitori so’ … moje e cognato…

Come de chi? De lui …. der compratore…

Si proprio der Signor Governatore

Ma mentre er contratto s’è già perfezionato

Quei rompipalle de Report er naso hanno ficcato….

E p’evita’ ogni possibile censura

da contratto de mera fornitura

anche a scanso de quarche imputazione

se trasforma de botto in una donazione

Solo che le spese quarcuno l’ha gia sostenute

e allora pe’ nun mettese a discute’

proprio in casa proprio in famiglia

fa’ ‘n bonifico e senza batte ciglia

250 mila euro escheno dar conto suo privato

pe’ cerca’ d’evita’ er danno provocato

da quello che pe’ quella gente che er potere ama

“Rischio d’immagine” se chiama

Ma er bello deve ancora da veni’

Fratello caro, mo’ stammete a senti’..

Quer bonifico a quale conto è stato addebitato?

A quello d’una banca in città dove Fontana abita o ha abitato?

A una filiale di un posto dove lavora o

ha lavorato?

Nooo… ma come dice er Corrierone

da una banca in uno svizzero cantone

dove il nostro poverino

c’ha un bel ricco conticino

Tanti mijoni dalla mamma ha ereditato

che lui bravo bravo ormai ha “scudato”

dopo che dalle Bahamas ereno tornati

ma che lui nei cantoni l’ha lasciati

Mo’ come ‘sta storia andrà a finire

solo la magistratura ce lo potrà dire

Pe’ me che so’ ignorante.. dietro ‘st’altarini

ce vedo solamente degli emeriti casini !

