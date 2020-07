Come spenne’ li sordi der recovery fund seconno Pasquino

– di Pasquino il Templare –

Aho nun famo che er Parlamento Italiano

mo’ fa la fine dell’asino de Buridano (1)

che quei sordi che co’ fatica er Paese ottenne

nun sapemo come riuscilli a spenne

Nun fate finta de discute e litiga’

pe’ trova’ er modo de mettesse a smazza’

Nun s’enventamo quarc’artro regalo fiscale

che si no finimo veramente male…

e ‘nvece dei bonus pe’ le biciclette

risporveramo pe’ l’evasori le manette

Investimoli bene come vo’ la gente

lavoro scola ricerca sanità e ambiente

ma sempre co’ attenzione e trasparenza

che artrimenti perdemo davvero la pazienza

Va’ bene puro la sburocratizzazione

ma nun deve copri’ furti e corruzione

Chi ruba in quarsiasi modo e maniera

deve d’anna’ subbito in galera

politica o mafia è sempre delinquenza

e nun bisogna avecce nessuna clemenza

Ammorbidi’ troppo lì controlli

spesso produce dolori morti e crolli

E allora…. stateve bene in campana

chè l’onestà dev’essere sovrana

e si poco poco v’engozzate la trachea

giù ve precipitamo dalla Rupe Tarpea