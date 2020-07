Pensanno alli zozzoni che butteno le mascherine in giro

– di Pasquino il Templare –

Proprio ar pari delli mozziconi

che alli semafori butteno li zozzoni

svotanno sur serciato er posacenere

schizzi suicidi di una umanità degenere

così pe’ strada, in riva o dentro ar mare

nei parchi e ovunque ti metta a guardare

trovi tappeti di mascherine usate

che mani (o zampe de sorci?) hanno gettate

Tanto che mó er Governo ha chiesto a Enrico Brignano…

-Come “Chi?” Er famoso comico romano-

de fa’ ‘no spot pe’ la televisione

così da ricorda’ ar solito cafone

che quanno la mascherina è consumata

l’hai da getta’ … ma nell’indifferenziata!

E allora me domanda la Sora Lucrezia

co’ ‘na battuta che’ nun è facezia

“Ma pe’ li mejo antenatacci vostra

ma serviva da fa’ tutta ‘sta giostra

co’ tanto de pubblicità progresso

rivolta a quarche beota represso?

Ma nun dovrebbe essere normale

avecce rispetto dell’ordine ambientale

senza sta’ a ricorda’ alla pubblica opinione

che nun manca mai quarche cojone

che ‘nvece de stassene fra li vermi in ritiro

a ‘nzozza er pianeta se ne va in giro?

Ma si d’encontrallo te dovesse capita’

dje de raccoje la mascherina e … fajela magna’…”

