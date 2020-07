La fregatura der ponte sullo stretto

– di Pasquino il Templare –

Me so’ stupito, l’ha detto pure Conte

“Volemo fallo, allora, questo ponte?”

Lo sanno tutti che più la spari grossa

più li problemi veri li butti nella fossa

Già ar tempo der tiranno dell’antica Siracusa

Dioniso usava er ponte come scusa

pe’ aumenta’ tasse, dazi e balzelli

pijanno nobili e popolino pei fondelli….

Oggi in Sicilia come e più d’allora

troppe so’ le strade che vanno alla malora

l’acqua ariva spesso a giorni alterni

e i drammi d’oggi so’ sempre quelli eterni

prima de tutto la gente vole strade e treni

che de promesse c’ha li _cabasisi_ pieni

Nun poi pensa’ che arivato in macchina a Messina

nun c’hai autostrade ma quarche stradina

pe’ nun parla’ della ferrovia che p’ogni fermata

c’hai da passa ‘na mezza giornata…

Allora, caro Conte, te prego semo seri

pensamo solo alli problemi veri

nun insegui’ er vecchio Berlusconi

che de lui ereno mejo puro li Borboni

sta’ ben attento a evita’ ‘n’artra jattura

co’ certa gente ce vo’ solo l’armatura

Tu mó rilancia la scola, la ricerca e la sanità

ma quella pubblica…. nun te fa’ frega’!

