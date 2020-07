Concerto in paradiso

– di Pasquino il Templare –

S’è messo er Padreterno sur portone

p’aspetta’ ch’Ennio arrivasse sopra ‘n’aquilone

In Paradiso tutti ma proprio tutti quanti

Beati Arcangeli Serafini e Santi

Staveno pronti seduti ognuno su una nuvoletta

pe’ vedello fa’ le magie colla sua bacchetta

In fonno a tutti er Cristo co’ Maria

se gustavano felici l’armonia

mentre Pietro davanti a ‘sto spettacolo

pensava “Questo puro è ‘n vero miracolo

co’ sette note piccole come foglie

l’anima e er core riesce a facce scioglie”

Cosìcche appena arivato ‘n Paradiso

ha regalato a tutti la gioia d’un soriso

E mó si arzi l’occhi e presti l’attenzione

poi vedello ancora dirige’ … er granne Morricone

Mi piace: Mi piace Caricamento...