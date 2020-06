I VALORI DEL DUE GIUGNO… OGGI PIÙ DI IERI

-di Pasquino il T…EMP….lare-

A quello che c’ha ancora nostalgia

de quer rottame che chiama monarchia

je chiedo solamente un piccolo

favore

semplicemente ma co’ tutto er core

“Vatte, te prego, a rileggéte la storia

vattelo a fa’ un ber bagno de memoria

che fu proprio quella perfida genìa

che ar fascismo vilmente apri la via

che sprofondò er Paese in coma

complice imbelle della marcia su Roma …

E delle leggi razziali nun te l’aricordi?

Nate dai miserabili abietti accordi

con quell’altra assassina dittatura

che ar monno regaló morte e paura

Finché quanno che je se complicó la vita

coraggiosamente a Brindisi andorno… In gita

Quarcuno dice che scapparono vilmente

anche si… molto molto nobilmente

Fa’ ‘n po’ come te pare ma la fuga fu “reale”

mentre la gente vera che c’aveva ‘na morale

inizió una lunga e dura resistenza

pe’ ritrova’ della dignità l’essenza

Pe’ fortuna poi arivo’ er Due Giugno

che secco come un forte pugno

riaprì er libro della democrazia

e alla ricostruzione dette er via

Oggi quello spirito dovemo ritrova’

riscoprenno insieme la solidarietà

e tutti quei valori veri e umani

che ce fanno orgogliosi d’essere Italiani

Mi piace: Mi piace Caricamento...