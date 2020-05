LA PAZZIA A SPASSO PE’ I NAVIGLI

-di Pasquino il T…EMP….lare-

Dicheno che semo entrati nella “Fase due”

ma c’è quarcuno più cornuto d’un bue

che colle capacità mentali ultra ridotte

afferma che delle regole lui se ne strafotte

e se spara l’aperitivo sui Navigli

sbattennose della salute sua e dei figli

Tanto che Sala, er sinnaco de Milano,

s’è fatto proprio rode er deretano

e incazzato, imbufalito e affranto

ha minacciato de richiude’ tutto quanto

Mó me domanno: “Dopo più de du’ mesi

che stamo a casa come li salami appesi,

vale la pena d’abbassa’ er livello d’attenzione

e fa’ la figura dell’emerito cojone?

Famo li seri, cercamo de resta’ ‘n campana

proviamo a respira’ solo aria sana

Tenemo le distanze, usamo guanti e mascherine

che blocchino contagi e goccioline

c’artrimenti la prossima vacanza

te la farai rinchiuso in una stanza

si ‘na casa ce l’avrai forse ancora

chè si la pandemia nun passa più nun se lavora

e allora ‘nvece della biretta o dell’aperitivi

sui navigli ce troveremo più asini morti che… milanesi vivi !

