IN RICORDO DI ANGELO BONAVENTURA FERRI

Tutti, in questi giorni, abbiamo pianto, increduli, per la morte di Angelo Bonaventura Ferri, vittima anche lui, poco più che cinquantenne, del Covid 19.

Tutti abbiamo ricordato le qualità di un Uomo sempre generoso nello svolgimento delle sue missioni: quella di Vigile del Fuoco e quella di Sindacalista.

Pochi, però, hanno avuto modo di conoscere e di apprezzare la sua delicata vena poetica.

Oggi, ci piace ricordarlo pubblicando nuovamente questa sua favola che scrisse solo pochi mesi fa.

E rileggendola capiamo che l’Aquila sei tu .

Buon volo, Bonaventura !

Enrico Matteo Ponti

L’aquila e il pappagallo. Una favola o una metafora dei nostri tempi?

-di BONAVENTURA FERRI-

In una terra vi era un’Aquila che sapeva volare in alto, molto in alto, era capace di librarsi in volo così in alto da vedere cose, agli altri, sconosciute. Dall’alto poteva vedere facilmente risorse importanti. Se gli uccelli avevano sete, l’Aquila sapeva dove era la fonte più vicina. L’Aquila, illuminata dal sole, non perdeva occasione per aiutare tutti gli altri uccelli a volare più in alto. Per condividere con tutti le gioie del volo in alto, ed anche le risorse disponibili, l’Aquila spiegava come alzare il più possibile la testa, come allargare bene le ali per mettere la massima forza ed impegno nel volo. Così, pian piano, in quella terra, tutti gli uccelli iniziarono a volare più in alto, non era importante quanto in alto ma, ognuno di loro, volava più in alto di prima. A guardare bene sembrava che tutto si fosse innalzato, che tutto fosse più vicino al cielo.

In un’altra terra vi era un pappagallo, sapeva svolazzare appena, poco più di una gallina, aveva sentito parlare delle aquile ma, la natura, lo aveva fatto pappagallo. Piuttosto che impegnarsi nel volo, per imparare a volare in alto, cercava un modo per convincere gli altri di essere un’aquila anziché un pappagallo.

Un giorno, qualcuno, mise sulla sua strada un piccolo trespolo sul quale arrampicarsi e poter stare, senza fatica, un po’ più in alto del suolo. Dal piccolo trespolo con le sue penne, quasi inutili ma colorate, il pappagallo esercitava un discreto fascino sui polli che avevano le penne quasi incolori, riuscendo a convincerli che, seguendolo, prima o poi, avrebbero avuto anche loro le penne colorate. In quella terra accadde una cosa strana, il pappagallo, aiutato dai polli, attaccò al piccolo trespolo la scritta “aquila”, ed impose a tutti gli uccelli di volare più in basso perché era solo l’aquila a poter volare in alto, così, tutti gli uccelli furono costretti a volare rasoterra, rischiando di morire di sete non vedendo più fonti di acqua. A guardare bene sembrava che tutto si fosse abbassato, allontanandosi dal cielo.

Triste è la terra in cui si fa’ in modo che i pappagalli possano credersi aquile, aiutati dai polli, impedendo a tutti gli uccelli di volare più in alto.

Senza futuro è la terra che da’ il comando del volo ai pappagalli al posto delle aquile.

