L’immunoterapia come cura per il coronavirus? Un articolo scientifico ce lo spiega. Noi lo pubblichiamo per voi.

PIERLUIGI PIETRICOLA

Pubblichiamo, qui di seguito, un articolo molto interessante – basta cliccare sul link – che spiega l’efficacia dell’immunoterapia contro il Sars CoV2, altrimenti detto coronavirus. Si tratta di un protocollo messo a punto in Cina e che già viene praticato in Italia in via sperimentale. Non in tutte le strutture. L’articolo è in inglese. Non si può voltare in italiano perché non vi è ancora una traduzione asseverata cui fare riferimento. Tuttavia il linguaggio usato è semplice e accessibile a tutti, anche con l’ausilio di un traduttore on line.

Come ha già spiegato il Prof. Giulio Tarro nel corso dell’ultima intervista fatta per questo blog, bastano 200 ml di plasma ricavato dal sangue dei pazienti affetti da Sars CoV2 e guariti per risolvere, in 48 ore, i casi più gravi di questa malattia.

Ecco l’articolo scientifico che ci spiega come ciò sia possibile.

Buona lettura.

https://www.pnas.org/content/early/2020/04/02/2004168117

