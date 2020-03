Pasquino guarda già ar futuro

– di Pasquino il Templare –

Amiche care e amichi cari

mo’ che stamo alli domiciliari

er tempo dovemo da passa’

facenno solo cose d’arta qualità

Cominciamo co’ ‘n bell’esercizio de memoria

ripassannoce la più recente storia

E’ certo allora che v’aricordate

quanno che le risorse fureno tajate

alla ricerca alla sanità alla scola

facennole diventa’ ‘na bagnarola

V’aricortate certo li tagli lineari

e lì cominciorno i cazzi amari

co’ ‘sta bella idea del sor Tremonti

che a spese nostre voleva sistema’ li conti

Ner baratro ‘nvece c’ha precipitati

e mó’ ne vedemo i risurtati

Pronti soccorsi a petto ai quali

li gironi danteschi so’ posti celestiali

Devi da fa’ ‘na TAC, ‘na risonanza?

Allora si’… perdete ogni speranza

L’attesa po’ puro dura’ mesi o anni

e allora p’evita’ urteriori danni

si stai proprio male ed aggravato

t’empegni casa e cori dar privato

E oggi lo vedemo puro cor virus cinese

come ch’avete ridotto er bel Paese

Ma io sorido e nun me commuovo

e insieme costruiremo un welfare nuovo

dove pe’ tutti uguali so’ sempre lì diritti

mandanno a casa i furbi insieme ai dritti

Uscimo allora e presto da quest’acquitrino

ma dopo rimettermo mano a tutto ‘sto casino

che c’hanno regalato questi gran soloni

cui urleremo in coro “Fori dai cojoni!”

