La preghiera de Pasquino ai tempi der coronavirus

– di Pasquino il Templare –

Sor Dio,

io mó te prego a modo mio!

Facce parla’ ar passato de’ ‘sta brutta epidemia

e riscopri’ che significa allegria

Facce torna’ a impreca’ contro le buche

a senti’ dei politici le tante fanfaluche

Facce torna’ a lamentasse delle file

e puro della porvere sottile

Facce torna’ a vede’ programmi spazzatura

che armeno nun ce metteno paura

Facce torna’ alle relazioni sociali

senza annulla’ li rapporti amicali

Facce torna’ a mannà a quer paese

chi parla solamente in politichese

E quanno a questa norma saremo ritornati

facce pure torna’ a esse’ equilibrati

A avecce ‘na programmazione seria

che sfanculi quella assurda e deleteria

del numero chiuso alle facoltà de medicina

che tutti i governi hanno anniscosto giù in cantina

E facce riscopri’ li valori veri

tanto li diritti, quanto li doveri

e l’onestà non sia ‘na scelta opzionale

ma pe’ tutti un obbligo reale

E mó che t’ho pregato , con un bisbiglío,

te dico ancora “Grazie , mio Sor Dio!”

