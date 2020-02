PICCOLA STORIA DE ‘NA VECCHIIARELLA AI GIORNI NOSTRI

-di Pasquino il Templare-

‘Na vecchiarella che stava sur portone

recitava sbiascicanno ‘n’orazione

“Mio caro, divino Padreterno,

tiemme lontane le fiamme dell’inferno

e anche er virus venuto dalla Cina

che nun se batte co’ nessuna medicina

Te prego puro de nun scordatte mai

dei nostri tanti, maledetti guai,

come “quello” che pe’ fasse bello

va ‘n giro a sona’ ai portoni er campanello

o la nipote der duce, che in crisi di onirismo,

diffida dal “fomentare i pregiudizi sul fascismo”

puro la Segre che deve d’anna’ ‘n giro colla scorta

pe’ corpa de chi c’ha l’anima nera e la memoria corta

Facce scorda’ che qui ce so’ mjardi de tasse d’evasione

che sommata all’immensa corruzione

fa piagne l’onesti lavoratori e i pensionati

mentre “quell’artri” se la ridono beati

Pensa alli regazzi che pe’ lavora’

come li nonni hanno da espatria’…”

Er Padreterno a senti’ questa preghiera

ebbe ‘n’impeto de rabbia, quella vera ,

e fu così che da quella sera

è vota la sedia da ‘ndo pregava la vecchietta

ché co’ ‘n battito de ciglia in tutta fretta

er buon Dio nun riuscenno a accontentalla

la rimpannucció nella sua calda scialla

e co’ tanta dorcezza e co’ ‘n soriso

se la portò da sè… su in Paradiso !

