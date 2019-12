IN MORTE DI PIETRO TERRACINA

-di Pasquino il Templare-

Eppuro Pietro Terracina se n’è annato

uno dei pochi che ad Auschwitz era scampato

Sul braccio un numero c’aveva tatuato

nell’anima un dolore mai scordato

Ditejelo alli nazinegazionisti infami

come se viaggiava nelli carri bestiami

come se campava ‘n mezzo alli liquami

circondati da vermi in divisa a brulicami

Forse lui quell’inferno l’avrà puro perdonato

ma de sicuro nun l’ha mai dimenticato

e ‘n’eredità de certo c’ha lasciato

che quelli che dall’odio er core hanno annebbiato

che ora puntano a ritorna’ ar potere

noi dovemo lotta’ ché nun possa mai accadereché da soli o insieme alle camicette nere

ammezzerebbero ancora generazioni intere

del culto del fascio sciocchi camerieri

colla stessa cieca violenza oggi come ieri

continuano a profana’ memorie e cimiteri

Ma noi che d’ogni libertà semo li cavalieri

sempre ci opporremo alla lebbra delli poteri neri !

