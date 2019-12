Er segreto der marpione: tanta protezione…, niente detenzione…, molta evasione…e a paga’ è sempre er più fregnone!

– di Pasquino il Templare –

Si te scordi ‘na contravvenzione

te sequestrano auto e abitazione

ma si sei dell’evasori er gran campione

o riesci ad esse’ er re dell’elusione

e ar fisco sempre sottrai quarche mijone

sta’ sicuro che troverai ‘na bella protezione

Basta vede’ li dibattiti alla televisione dove sparano contro chi vo’ la reclusione

pe’ li marpioni maestri d’evasione

arzanno un enorme porverone

a favore de quelli che pe’ vocazione

o magari per antica famigliare tradizione

aggirano regole e ogni imputazione

certi d’ottene’ copertura e assoluzione

perché le tasse le paga solo chi è fregnone

come i dipendenti oppure chi è in pensione

Loro invece nemichi d’ogni tassazione

verso le imposte proveno solo repulsione

E allora ecchitelo tiè ‘sto gran buffone

che usa l’arma della diffamazione

come cor foco lo facea Nerone

che p’allontana’ la giusta punizione

offriva all’amichi comprensione…

quella che oggi chiameno condono e defiscalizzazione

e pe’ quarcuno puro decontribuzione

Ma er popolo si se rompe fa la rivoluzione

Je frega cazzi dell’immigrazione

perché alli problemi veri vole la soluzione

e quanno sente quanti mijardi costa la corruzione

sommati a quelli della più zozza evasione

pensanno che rischia de fini’ a fa’ er barbone

mentre s’arricchisce sempre er Paperone

a tutti quanti chiederà conto e ragione

E allora nun basteranno più le celle de mille e una prigione !

