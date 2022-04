IN OCCASIONE DELLA GIORNATA MONDIALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO RIPUBBLICHIAMO QUESTO ACCORATO APPELLO DI PASQUINO IL T….EMP….lare

– di Pasquino il Templare –

Ma guarda quanto

è strano er monno…

sembra svejasse ogni tanto da ‘n gran sonno

de quelli che dureno temp’infiniti

e lasceno distratti e ‘n po’ rincojoniti

Quarcuno ‘ntanto se chiede “Pe’ chi sona oggi la campana….?”

Pe’ Antonio, pe’ Mario, pe’ Luana?Domani p’artri martiri de’ ‘sto tempo moderno

ch’envece de torna’ la sera a casa finischeno nel riposo eterno

Tre morti ar giorno a causa der lavoro

ma nulla cambia… li stramortacci loro

Piangono lacrime come er coccodrillo

solo quanno della galera c’è l’assillo

Troppo spesso la formazione è scarsa

e la sicurezza vera è più ‘na farsa

Pe’ nun parla’ poi della prevenzione

che pe’ troppi in pratica è ‘n’opzione

In quanto dicheno che è solo ‘na spesa troppo cara

e se risparmia compranno ogni tanto quarche bara…

E se confonne er numero dell’incidenti co’ quello delli morti

numeri sortanto: no figli no fratelli no consorti

dimenticati dopo ‘na messa ‘na corona e du’ discorsi

de gente che nun c’ha nè core nè rimorsi

Ma nun pensa’ solo a spregiudicati imprenditori

che lasciano qui le vittime e l’utili porteno fori

Pensa a chi ha tajato migliaia de posti de ispettori der lavoro

così che ASL e INAIL nun ponno entra’ ‘n fabbrica manco de straforo

a controlla’ veramente e ppe’ davvero

se le norme so’ rispettate o c’è lavoro nero

L’azienne serie, che so’ la maggioranza,

nun se faranno veni’ certo er mal de panza

s’ariva er controllo quanno che tutto è regolare

So’ l’artri, li delinquenti, che nun li vorrbbero fa’ entrare

E allora famo un patto fra l’onesti:

si sgarri nun c’è Cristo vai agli arresti

così vedrai che li morti saranno solo zero

quanno tornerà er rispetto vero

pe’ le regole ma soprattutto pe’ la vita

finché ‘sta vergogna nun sarà finita

N°36 del 28/04/2022

