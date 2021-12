Lo sciopero generale

– di Pasquino il Templare –

Gufi civette e iene

vipere e artre creature oscene

fanno paranza pe’ parla’ male

de ‘sto sacrosanto sciopero generale

che solo UIL e CGIL hanno proclamato

doppo che tutto della piattaforma era stato unitariamente concordato

Però er governo e lorsignori pare nun abbiano capito

che er popolo mo’ s’è rotto ed è sfinito

anche a causa degli effetti della pandemia

che vite, diritti e lavoro s’è portato via

E oggi che se potrebbe comincia’ a fa’ ‘n po’ de giustizia ridistribuiva

co’ na frega de malizia e l’anima cattiva

se continua a da’ sortanto ai ricchi

e chi è povero ….. s’empicchi

Ma ce lo sanno che ner nostro ber Paese

commercianti professionisti e imprese

pagano d’IRPEF solo er 10% der totale

mentre co’ ‘na differenza più che mai abissale

l’artro 90 sta sulle spalle de dipendenti e pensionati

che a ‘st’ingiustizie ancora nun se sono abituati?

E bada che ‘ste cifre nun me le so’ inventate

l’ha diffuse in questi giorni l’Agenzia dell’Entrate !

E ‘n più ‘sta manovra da Robin Hood alla rovescia

costruita da gente co’ la testa sghimbescia

che alla ricerca alla sanità e alla scola dà ciceri e baiocchi

alli ricchi li tratta come de mamma i belli cocchi

A loro se tajano le tasse co’ le accette

e pe’ buon peso ancora nun se smette

de garanti’ er futuro all’amichi dell’amichi

e all’artri ….solo la coccia delli fichi

Dicheno che ‘sta manovra sia espansiva

mentre pe’ me continua a esse’ solo divisiva

Ma adesso avemo detto “Basta!”

ai furbetti della casta

pe’ mette subito alla frusta

‘sta cultura egoista e ingiusta

e insieme ai Sindacati quelli veri

cambiamo le politiche e le scelte da sparvieri

che er popolo rispettano solo er giorno delle votazioni

pensanno che semo sempre ‘na massa de cojoni

Ma si continua così … sapemo diventa’ leoni!

N°: 87 del 13/12/2021

