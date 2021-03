Er commento de Pasquino ar novo condono der governo Draghi

– di Pasquino il Templare –

Io che m’aspettavo che co’ te tornasse ‘n cielo terso

vedo peró che te sei subbito perso

sotto ‘na grandinata de sottosegretari

che ppe’ te so’ stati i primi cacchi amari

Ma mo’ nun poi pensa’ che nun secceda niente

se così all’improvvisamente

riparti co’ la zozzata dei condoni

che solo a sentilla ce girano i cojoni

a noi che semo in regola co’ tutto

mentre che quarche farabutto

evade e aspetta che je se rottami la cartella

così che pe’ lui la vita è sempre bella

Sicuro che quarche amico governante

alli cazzacci sua je farà sempre da badante

P’assicurasse er voto pure dell’inferno

e ar potere resta attaccato pe’ l’eterno

Ma famola finita co’ ‘ste pagliacciate

rispettate chi come noi le tasse l’ha sempre pagate

Cambiate strada pensate a trova’ lavoro e fiale

che così avete principiato proprio male

e come giustamente ha detto Bombardieri ….

cercamo pe’ favore d’esse’ seri!

