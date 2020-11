ER SOGNO DE’ PASQUINO PE’ RICORDACCE CHE SEMO TUTTI UGUALI

-di Pasquino il T…EMP….lare-

Dice che quanno stava pe’ mori’ de croce

Cristo disse a Maria, co’ ‘n fil de voce

<<L’ommini e le donne der futuro

dovranno butta’ giù l’odioso muro

fatto de mattoni de perfido egoismo

e impastati colla violenza del razzismo

Se scorderanno er significato della parola “amore”

pronti a scambialla cor pianto e cor dolore

p’ave’ pensato che solo la guera

sia la soluzione ai problemi della tera

E mentre chi fabbrica armi e cannoni

come ‘’n porco s’engrassa de mijoni

centinara de migliaia de creature

diverse ner credo ma unite da troppe sciagure

traverseranno i mari pe’ scappa’ da sfruttamento e carestia

cercanno dove se vive liberi nella democrazia

Ma finché ce sarà chi se fa’ ‘nganna’ da un rozzo ciarlatano

e chi er benedetto pane quotidiano

vorrà ortre che er suo anche l’altrui

se vivranno tempi tristi e bui

Finché ce sarà chi alle donne fa violenza

della dignità se dovrà fa’ senza

Si dei diritti de chi lavora nun ce sarà rispetto

si ce sarà chi vivrà in castelli e chi nun c’avrà un tetto

dovremo fa’ che la giustizia che de certo sta nell’aldilà

cominci a regna’ puro ‘n po’ nell’aldiqua

E allora famo che sorella abbondanza

sia divisa cor criterio della fratellanza

A Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio

paga’ le giuste tasse senza pensa’ “Tutto dev’esse’ mio” >>

………………

Perché nun sia stato solo er folle sogno de Pasquino

famo che chi dei diritti umani fa’ er becchino

vivendo ognj giorno come er perfido Caino

nun trovi più spazio ner monno

ma sia precipitato nell’inferno più profonno

e solo allora potremo di’ d’esse’ ommini e no animali

perché saremo pe’ davvero e finarmente tutti uguali !

