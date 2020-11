DOPPO ER FUNERALE DE PROIETTI LA PROPOSTA DE PASQUINO…

-di Pasquino il T…EMP…lare-

Pe’ Roma te sei fatto l’urtima girata

abbracciato da ‘na marea de gente emozionata

passanno pure pe’ er teatro ma no pe’ recita’

ma solo perché proprio lì t’hanno voluto saluta’

E ner mentre arrivavano l’applausi fino ar cielo

San Pietro fra le stelle già stenneva ‘n velo

pe’ renne lieve l’entrata de ‘sta creatura bella

che alla gioia nostra pe’ tant’anni ha fatto ancella

Ora mio caro Gigi anche si so’ passate solo poche ore

pe’ tutti tu sei de Roma er novo imperatore

no però quelli che fanno le guere

e metteno paura

ma quelli che difenneno l’arte e la cultura

e mica solo pe’ li ricchi li colti e le teste coronate

ma pe’ tutte le genti de voja de sape’ troppo affamate

quelli che ar teatro tenda sulle panche assise

veniveno a vede’ “A me gli occhi please”

e a fine spettacolo era n’esplosione

che faceva vola’ puro er tendone

E mo’ Pasquino che è sempre un ragazzaccio

propone d’entitolatte er famosissimo Brancaccio

‘ndove tu creasti quel laboratorio de recitazione

che ha sfornato attori degni de vera ammirazione

quer teatro a’n tiro de schioppo dall’antico Colosseo

dove te c’avrei visto a recita’ la bella parte de Romeo

perché pe’ te tutto era teatro e io dar palco

mo’ te vedo vola’ sempre più in alto…. come ‘n falco

