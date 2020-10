A ROMA HANNO MANIFESTATO NEGAZIONISTI E NO MASK ….E PASQUINO LO COMMENTA COSÌ

-di Pasquino il T…EMP…lare-

Se so’ riuniti a Roma in quattro gatti

illusi de pote’ fa’ li castigamatti

credenno d’esse’ ‘na stirpe elitaria

mentre ‘ nvece so’ razza parassitaria

a spese nostre che prestamo la massima attenzione

p’evita’ che se diffonda l’infezione

So’ i no mask, i terrapiattisti della pandemia

convinti che sia tutta ‘na bucia

e quello che sta a succede intorno a noi

sia ‘n’invenzione de iene e d’avvoltoi

Per cui a fanculo gel e mascherine

che loro nun le porteno …. come le galline

Ma ppe’ piacere cercate d’esse’ seri

Annatece a parla’ co’ medici e infermieri

Annate a parla’ co’ chi i suoi morti ancora se li piagne

e s’encazza’ a senti’ le vostre lagne

Abbiate rispetto ppe’ piacere e armeno

de chi ner core sta a mastica’ veleno

a causa di un pianto che voi nun conoscete

perché le vostre anime der dolore sono analfabete

E mentre li contagi riprendono a salire

v’auguro che nun dobbiate puro voi soffrire

…. o forse si …. ma giusto pe’ capi’ tutta la disarmonia

fra la nostra realtà e la vostra follia

