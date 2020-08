ER CONSIGLIO DE PASQUINO PE’ FA’ BONE VACANZE

-di Pasquino il T….EMP…lare-

Puro si de pazienza ce n’è rimasta poca

colla salute e colla prevenzione nun se gioca

circondati da così tanti deficienti

che nun rispettano li distanziamenti

‘nnamosene tranquilli in villeggiatura

senza facce condiziona’ dalla paura

ma sempre avendo chiaro nella mente

che er virus è ancora ben presente

in Italia pe’ fortuna molto meno

ma er monno intorno a noi ne è pieno

Nelle Americhe in Asia ma pure in Francia e Spagna

pensaveno de poté riprenne la cuccagna

Invece mo’ stanno pe’ richiude’ tutto

chè lì er contagio ha ripreso de brutto

Nun finimo come i tori alla corrida

giranno appiccicati pe’ le vie della movida

Nun damo retta alli negazionisti

figli dell’incultura dei terrapiattisti

Nun seguimo li cattivi maestri

che manco fossimo extraterrestri

ce vonno ‘mbriaca’ solo pe’ i loro fini

pensanno che li votamo come tanti cretini

Semo stati i primi a veni’ fori dalla fase acuta

e mo’ vivemo er presente in maniera astuta

Occhio vivo e co’ molta attenzione…

godemosela bene la bella stagione !

