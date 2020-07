Pierpaolo Bombardieri nuovo Segreterio generale della UIL

-di FONDAZIONE NENNI–

Aria di novità: oggi Pierpaolo Bombardieri diviene Segretario Generale della UIL.

Laureato con lode in Scienze Politiche, appassionato di Keynes, il nuovo Segretario Generale succede a Carmelo Barbagallo.

E da subito, le sue parole suonano come un programma che innoverà la futura strategia della confederazione: “La nostra organizzazione, come quella di Cgil e Cisl, è fatta di donne e uomini, di giovani e anziani, che hanno riempito tantissime piazze lo scorso anno per chiedere un Paese diverso. E se non rispetterete quei lavoratori, quelle lavoratrici, quei giovani, quei pensionati, se non li ascolterete, siamo pronti a ritornare in quelle piazze”. Parole rivolte all’attuale premier, Giuseppe Conte, e al ministro dell’economia Gualtieri presente in sala.

Malgrado si sia in tempi burrascosi, Bombardieri non si dà per vinto e annuncia: “È come se ci trovassimo, per me che amo il mare, in una tempesta. Allora partiamo. Così come è stato fatto da chi mi ha preceduto, senza esitazioni”. E aggiunge: “Continuerò ad essere il Pierpaolo che conoscete, aiutatemi a sostenere questo impegno, aiutatemi a rafforzarlo per migliorare il futuro e sostenere i più deboli, come ho visto fare a mio padre che da vecchio socialista oggi sarebbe stato contento”.

A Pierpaolo Bombardieri vanno i nostri migliori auguri per questo suo nuovo e straordinario incarico.

