LA LEGA OGGI COME ER CARDINALE IERI…

-di Pasquino Il T….EMP….lare-

Er tizio che offendeva li romani e li meridionali

corpevoli de rubberie e de tutti i mali

quello che cantava “senti che puzza scappano anche i cani

stanno passando li napoletani…”

oggi schiera le truppe e come tori

a testa bassa puntano a sindaci e governatori

Pure dar Tevere in giù, senza sofisticare…,

ché ce so’ quei 49 mijoni da pagare

pe’ salda’ quanto rubato a Roma ladrona

che in questo caso è stata solo che cojona…

Certo, a pensacce bene, la sanità su in Lombardia

nun è stata er più mejo che ce sia

e nun se scordamo er “celeste” Formigoni

finito in carcere per quei tanti sordoni

che se spartiva a danno dei lumbard

mentre arricchiva la propria credit card…

Quer tizio oggi vole veni’ a imparticce a noi lezioni

pronto a tiracce poi solo bidoni

Ma poiché c’avemo bona la memoria

s’aricordamo quella vecchia storia

di quer famoso cardinal francese

che ai cittadini costo’ dolori e spese

Sulla sua lapide, dentro ar cimitero,

se legge, e giuro che è proprio tutto vero:

“Qui giace uno che fece male e bene

Solo che il bene lo fece molto male

mentre che il male lo fece tanto bene”

E allora oggi ben bene meditamo

e soprattutto er male nun dimenticamo…

Mi piace: Mi piace Caricamento...