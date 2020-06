VITTORIO FELTRI SE DIMETTE…

-di Pasquino il T….EMP…plare”-

Forse doppo avecce a lungo ragionato

o solo pe’ la paura d’esserne scacciato dall’Ordine dei Giornalisti s’è dimesso

grazie a tutto er casino che è successo

quanno che affermava soave, er sor Vittorio,

co’ quella faccia da becchino iettatorio,

che “I meridionali so’ ‘na razza inferiore

mentre quella lombarda è de certo superiore”

Fece ‘ncazza’ tutte le creature sobrie e intelligenti

che rifiuteno certi s…ragionamenti

convinti che ‘ste idee su cui da troppo insiste

so’ solo demenziali e puro assai razziste

Tanto che i lettori e i giornalisti seri

che non useno la penna come le spade li guerieri

Hanno tirato un gran sospiro de sollievo

speranno che ‘sto residuo der basso medioevo

lasci in pace definitivamente

il senso civico e la loro mente

Senza dovesselo trova’ su quarche show

e dopo avello sentito dire “Bhò!”

“Che avrà voluto di’ ‘sta mummia incartapecorita?

Che de straparla’ nun la fa mai finita…”

Ma nun s’elludemo che ben ce lo sapemo

che sempre ‘n mezzo… ce lo ritroveremo

co’ le sue offese alla nostra intelligenza

mentre di lui vorremmo stare senza

e ffa’ tutto ‘n pacchetto da gettare a mare

co’ quelli capaci solo d’offendere e di urlare

mentre l’italiani stretti da’ ‘sta crisi

vorrebbero esse’ uniti e no divisi

da schemi assurdi e stereotipati

che pe’ troppo tempo c’hanno sì abbagliati

E dato che er presente è veramente duro

pensamo a come migliora’ er futuro

liberannoce de certi personaggi

portatori solo de cupi messaggi

cercanno ‘nvece chi lavora co’ armonia e speranza

e no chi ragiona sempre colla panza!

