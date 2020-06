IL VIRUS… DI OGGI E IL VIRUS DI SEMPRE

-di Pasquino il T…EMP…lare-

Dicheno che in autunno potrebbe riaccadere

e che delle cautele aperto addá resta’ er cantiere

Concordo pienamente senza nulla sottacere

ma ce n’è puro n’artro de virus de cui c’è da temere

se chiama fascismo e ogni libertà sa far cadere

Quello coronato 400 mila ne ha messi mò a giacere

l’artro coi nazi a milioni tolse le future primavere

Oggi se sente di’ “Nessuna paura devi avere

statte tranquillo, puro si c’è quarche mazziere… “

Ma a guarda’ li saluti romani e le camicie nere

le foto che de Casa Pound c’hanno fatto vedere

e quelle der Circo Massimo dove le botte ereno vere…

Chi vo’ capi’ capisce che nun so’ nè giochetti nè chimere

ma è er modo classico pe’ ritorna’ ar potere

che coi sistemi noti e le stesse bandiere

nella dittatura vorrebbero facce ricadere

sempre colle note eleganti maniere

pronti solo colla violenza a persuadere

Allora in campana si l’olio de ricino nun voi ritorna’ a bere

nun potemo resta’ zitti a vedere

nun potemo assistere e tacere

e che il rispetto della Costituzione pe’ tutti sia un dovere

e si dovesse da servi’ come barriere

pe’ li violenti s’aprano le patrie galere

Mi piace: Mi piace Caricamento...