ECCO ER GILET ARANCIONE…. QUANNO SE DICE CHE NUN SE FAMO MANCA’ NIENTE

-di Pasquino il T…EMP…lare

Se so’ trovati coi gilet arancione

urlando che er virus è tutta ‘n’invenzione

e mó dietro a ‘n vecchio generale

già condannato da un vero tribunale

che decaduto da sottosegretario

da allora de tutti è acerrimo avversario

A capo der Movimento Liberazione Italia

pure ai forconi in rivolta fe’ da balia

mentre candidato in Umbria come presidente

ottenne un risultato assai avvilente:

zero virgola spicci de monnezza

587 voti in tutto… che amarezza!

Oggi abbaia scordannose le migliaia de morti

che stanno a dimostra’ tutti i suoi torti

Le lacrime e le bare l’avemo viste tutti

dire che so’ farsità è da farabutti

Figli mogli fratelli ancora a soffri’ stanno

mentre quarcuno rimesta nell’inganno

Senza pietà e nimmanco vergogna

continua a urla’ la solita menzogna

Pe’ me potete puro anna’ alla gogna

così finirà … er puzzo della fogna!

Mi piace: Mi piace Caricamento...